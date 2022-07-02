Рогозин: натовские волки сбросили овечьи шкуры и сожгли их Рогозин: в НАТО активно подгоняют свое «стадо» для гармоничного блеяния

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

В НАТО назвали Россию непосредственной угрозой, потому что странам — членам Альянса было удобно выбрать врага, для противостояния которому можно сплотить участников блока и «подгонять как стадо, чтобы оно гармонично блеяло», заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, сейчас «волки сбросили овечьи шкуры и сожгли их», что символично.

Сейчас наконец-то Россия названа прямым, непосредственным если не врагом, то угрозой, хотя на их языке это и означает враг. Это позволяет им на этом конкретном историческом этапе еще раз достаточно активно подгонять вот это стадо, чтобы оно сплотилось и блеяло очень гармонично, — сказал Рогозин.

Он также отметил, что Альянс долгое время объявлял угрозой безопасности сомалийских пиратов, афганский наркотрафик, «абстрактный международный терроризм», а также иранские и северокорейские ракеты средней дальности.

29 июня НАТО в ходе саммита в Мадриде приняло новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Кроме того, Альянс рассчитывает укреплять сотрудничество с новыми и существующими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Углубление партнерства России и Китая при этом было названо противоречащим ценностям блока.