Некоторых родившихся в России хотят лишить гражданства В Госдуму внесли проект о лишении гражданства по праву рождения дезертиров и экстремистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, согласно которому органы власти смогут лишать гражданства россиян по праву рождения. Согласно предложенной норме, гражданства России по факту рождения могут лишить за дезертирство, дискредитацию войск и призывы к экстремизму. Документ опубликован на думском онлайн-портале правовой информации

Авторы проекта отметили, что согласно утвержденному в апреле закону «О лишении гражданства», паспорт может быть изъят за совершение преступления, которое создает угрозу безопасности России. Речь шла исключительно о людях с приобретенным гражданством. Сенаторы предложили расширить действие закона на людей, которые приобрели паспорт РФ по факту рождения, а также на основании федерального конституционного закона.

Речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», согласно которому лица с приобретенным подданством могут быть лишены российского паспорта за дискредитацию ВС РФ и действия, угрожающие национальной безопасности.