«Римский салют» довел волгоградца до уголовного дела Бастрыкин поручил возбудить дело на волгоградца за нацистское приветствие

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на волгоградца, который шел с нацистским приветствием, передает пресс-служба ведомства. Мужчина использовал «римский салют» во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы в городе.

А. И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В. И. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, — заявили в СКР.

Как пишет «Коммерсант», зиговавшим мужчиной был 38-летний Василий К. Он записал видео с извинениями, где попросил простить его за «кривлянья».

Ранее Верховный кассационный суд Италии постановил не признавать преступлением приветствие «римский салют», если оно не несет опасности восстановления фашистской партии, пишет газета Il Fatto Quotidiano. Это постановление связано с делом 2016 года, когда восемь участников демонстрации зиговали. Их обвинили в попытке реабилитации фашизма и осудили, после чего они подали апелляцию.