Итальянцам разрешили законно подражать фашистам Суд разрешил итальянцам использовать фашистское приветствие на мероприятиях

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Верховный кассационный суд Италии постановил не признавать преступлением приветствие «римский салют», если оно не несет опасности восстановления фашистской партии, пишет газета Il Fatto Quotidiano. Это постановление связано с делом 2016 года, когда восемь участников демонстрации «зиговали». Их обвинили в попытке реабилитации фашизма и осудили, после чего они подали апелляцию.

Фашистское приветствие является оскорблением индивидуальных чувств, но оно становится преступлением, когда создает конкретную угрозу общественному порядку, — приводит издание слова прокурора Пьетро Гаэты.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявила в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками, что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры. Она отметила, что граждане Украины делают то, что должны делать, и назвала правильной попытку Рима им помочь.

Ранее Минюст России внес проукраинский лозунг в список нацистских. Как уточнил в беседе с NEWS.ru председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов, каратели из числа украинских националистов в годы Великой Отечественной войны помогали гитлеровцам устанавливать «новый порядок» не только на Украине, но и в оккупированных странах Европы. Они проходили спецподготовку в школах абвера. За это их лидеры получали деньги от немецких спецслужб.