Раскрыто значение поправок о производстве комплектующих для авиации

Поправки в Воздушный кодекс РФ, которые Госдума приняла 23 сентября во втором и третьем чтениях, наделяют Росавиацию полномочиями по сертификации комплектующих для гражданской авиации и БПЛА, что обусловлено стремительным развитием отрасли, заявил NEWS.ru парламентарий Алексей Журавлев. По его словам, законодательные изменения призваны закрепить на уровне федерального закона уже существующие практики, которые ранее регулировались ведомственными актами.

Авиационная отрасль стремительно изменяется, в том числе и с развитием беспилотников, поэтому законодательную базу приходится подгонять под уже существующие реалии. Конечно, нужно сертифицировать все детали, которые идут на изготовление не только самолетов, но и БПЛА. Естественно, должны быть определены зоны, где полеты дронов будут запрещены. Де-факто, все это и так существует, но регламентируется разного рода ведомственными приказами и директивами, и нам нужно учесть все перемены де-юре, занеся их в федеральное законодательство, — пояснил Журавлев.

Ранее управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель», академик РАН Александр Иноземцев заявил, что Россия подходит к самостоятельному созданию самолетов и авиадвигателей. Он подчеркнул, что подобного не могут делать даже США.