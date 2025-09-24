Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 10:41

Раскрыто значение поправок о производстве комплектующих для авиации

Депутат Журавлев: Воздушный кодекс России изменили из-за развития БПЛА

Рабочий в цехе сборки компонентов самолета МС-21 Рабочий в цехе сборки компонентов самолета МС-21 Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Поправки в Воздушный кодекс РФ, которые Госдума приняла 23 сентября во втором и третьем чтениях, наделяют Росавиацию полномочиями по сертификации комплектующих для гражданской авиации и БПЛА, что обусловлено стремительным развитием отрасли, заявил NEWS.ru парламентарий Алексей Журавлев. По его словам, законодательные изменения призваны закрепить на уровне федерального закона уже существующие практики, которые ранее регулировались ведомственными актами.

Авиационная отрасль стремительно изменяется, в том числе и с развитием беспилотников, поэтому законодательную базу приходится подгонять под уже существующие реалии. Конечно, нужно сертифицировать все детали, которые идут на изготовление не только самолетов, но и БПЛА. Естественно, должны быть определены зоны, где полеты дронов будут запрещены. Де-факто, все это и так существует, но регламентируется разного рода ведомственными приказами и директивами, и нам нужно учесть все перемены де-юре, занеся их в федеральное законодательство, — пояснил Журавлев.

Ранее управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель», академик РАН Александр Иноземцев заявил, что Россия подходит к самостоятельному созданию самолетов и авиадвигателей. Он подчеркнул, что подобного не могут делать даже США.

Россия
поправки
БПЛА
законы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали место России в обеспечении безопасности Европы
Россиянам рассказали, почему нельзя спать в контактных линзах
«Снизит нагрузку»: Краснов допустил применение ИИ в судебной системе РФ
В Кремле ответили, должно ли быть у спортсменов право на нейтральный флаг
Песков фразой «начинает юлить» объяснил застой в переговорах по Украине
В Армении был убит глава общины Паракар Володя Григорян
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 сентября: где сбои в РФ
Песков объяснил, как Путин «протягивает руку» США
Песков раскрыл, консолидированы ли россияне вокруг Путина
Песков раскрыл характер отношений Путина и Трампа
Ситуация в аэропортах РФ 24 сентября: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
В Госдуме раскрыли истинный смысл слов Трампа об украинских территориях
Песков назвал сроки проведения прямой линии с Путиным
В Кремле ответили Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
Молодая россиянка похитила брендовые часы в аэропорту Пулково
«Предложит зеленому капитуляцию»: Медведев об уходе Трампа из реальности
Обещавшего служить России Краснова назначили председателем Верховного суда
Кондитеры пожаловались на инфляцию
Домохозяйка из Подмосковья не угадала ни одного числа и выиграла в лотерее
В МИД России обратили внимание на «кровавый фон» Генассамблеи ООН
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Москва

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.