Раскрыт механизм расчета выплат работающим пенсионерам по новому закону Чаплин: индексация пенсий работающим пенсионерам с 2025 года пройдет в два этапа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, индексация пенсий будет проходить в два этапа. Парламентарий подчеркнул, что эта инициатива станет важным шагом к социальному равенству.

Этот новый закон станет важным шагом к социальному равенству, так как он позволит работающим пенсионерам получать пенсии, которые будут индексироваться наравне с пенсиями неработающих пенсионеров. Индексация пенсий с 2025 года будет происходить двумя этапами: в феврале пенсии будут увеличиваться исходя из уровня инфляции, а в апреле — в соответствии с финансовым состоянием и доходами социального фонда, — сказал он.

Чаплин отметил, что такая модель индексации позволит более точно учитывать экономические условия и обеспечивать пенсионерам достойный уровень жизни. Парламентарий подчеркнул, что для расчета размера индексации будет использоваться максимальный возможный размер пенсии, включая все индексации, которые были произведены с 2016 года.

Это значит, что работающие пенсионеры будут получать пенсии, скорректированные на актуальные экономические показатели, а не текущую пенсию без индексации, — пояснил Чаплин.

Как отметил парламентарий, в Госдуме считают, что такие изменения укрепят доверие россиян к пенсионной системе и стимулирует работу пенсионеров без страха потерь в начислении пенсии.

Я еще раз хочу подчеркнуть, что работающие пенсионеры — ценные кадры: у них большой опыт работы, который они смогут передавать молодым сотрудникам, — заключил депутат.

Госдума ранее во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который предусматривает возобновление процедуры индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Депутаты проголосовали за решение единогласно.