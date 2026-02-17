Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 15:35

Путину представят рейтинг качества жизни в российских регионах

Путин будет участвовать в заседании наблюдательного совета АСИ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщила пресс-служба Кремля. Главе государства представят итоги Национального рейтинга качества жизни в регионах. Кроме того, на заседании будут рассмотрены проекты в социальной сфере, по экологии и предпринимательству.

Глава государства примет участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, — говорится в сообщении.

Ранее помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Путину вскоре представят уточненную программу кораблестроения Военно-морского флота РФ до 2050 года. В нее в том числе включат требования по созданию кораблей для защиты торговых судов от пиратских атак.

До этого журналист Павел Зарубин заявил, что на текущей неделе Путин примет участие в ежегодном совещании судей. Помимо этого, президент России намерен провести заседания с членами правительства и Совета безопасности. Как следует из публикации, на предстоящей неделе у российского лидера также намечается ряд международных переговоров и контактов.

