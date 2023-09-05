Путин заявил о важности предоставления равных прав всем участникам СВО

Фото: МО РФ

Всем участникам специальной военной операции на Украине необходимо предоставить равные права, заявил президент России Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа». По его словам, которые приводит РИА Новости, это должно касаться как кадровых военнослужащих, так и добровольцев и мобилизованных граждан. Он подчеркнул, что все они в равной степени исполняют свой воинский долг и принимают участие в боевых действиях.

Важно предоставить равные права всем, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам специальной военной операции: и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции, — заявил Путин.

Представители Министерства обороны России ранее разъяснили порядок предоставления отпусков гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации и отправленным в зону СВО. По их словам, ведомство предоставляет им отпуск один раз в шесть месяцев. Планирование отпусков проводится начальником штаба воинской части с учетом безусловного выполнения задач по предназначению. Графики утверждаются командующими группировками войск, исходя из обстановки, складывающейся в зоне СВО.