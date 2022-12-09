Путин: газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном требует проработки

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Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, заявил президент России Владимир Путин в Бишкеке на пресс-конференции после заседания ЕЭАС. Он добавил, что это может быть энергетический альянс.

Очень много вопросов, которые требуют взаимного согласования, проработки и принятия согласованных и, может быть, даже где-то компромиссных решений, они точно могут быть найдены. То есть в этом смысле это может быть какой-то альянс энергетический, — сказал Путин.

Коснувшись темы сотрудничества в рамках ЕврАзЭс, он указал на то, что Узбекистан пока в этом союзе наблюдатель, но у него есть серьезные поводы, чтобы присмотреться к объединению и найти с ним точки соприкосновения.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай сообщил, что глава государства и Путин на встрече в Кремле 28 ноября обсуждали создание тройственного газового союза с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа.

Позже вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что газовое соглашение с Москвой, даже если его заключат, не получит политического изменения, это будет один из коммерческих контрактов.