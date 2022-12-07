Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день разговоры о дополнительной волне мобилизации не имеют смысла. В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека он подчеркнул, что дополнительные мобилизационные мероприятия не несут смысла не только для государства, но и для Минобороны РФ.