Путин высказался о лимите на революции в России Путин: лимит на революции в России был исчерпан в прошлом веке

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что лимит на революции в стране был окончательно исчерпан еще в XX веке, передает RT. Так глава государства отреагировал на сообщения о проведении туристических слетов «Маевка». Именно маевками до 1917 года называли нелегальные собрания революционно настроенных рабочих, которые регулярно проводили 1 мая за городом. В шутку Путин подчеркнул, что сейчас это слово «настораживает».

Что касается «Маевки». Надеюсь, что эта маевка, которая не приведет к революции, потому что, значит, лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан полностью, — сказал президент.

Заявление прозвучало на встрече главы государства с представителями АНО «Страна возможностей». Путин заметил, что проекты этой платформы привлекли внимание свыше 20 млн человек из более чем 150 стран мира. Такой результат, достигнутый в сложных современных реалиях, президент назвал серьезным и впечатляющим.

Ранее российский лидер рассказал, как подрабатывал в студенческие годы. По словам президента, тогда ему приходилось грузить мешки на железнодорожной станции. Путин признал, что такое занятие ему «не очень понравилось».