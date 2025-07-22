Путин выразил соболезнования родным председателя Верховного суда России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в связи с ее уходом из жизни, телеграмма опубликована пресс-службой Кремля. Глава государства отметил, что долгие годы хорошо знал ее как профессионала высочайшего класса.

Она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к избранному делу. На посту председателя Верховного суда Российской Федерации твердо и последовательно отстаивала верховенство закона, честно служила Отечеству и нашему народу, — сказано в телеграмме.

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко. Он является заслуженным юристом России и имеет высший квалификационный класс судьи.

О смерти Подносовой стало известно утром 22 июля. По данным СМИ, женщина боролась с онкологическим заболеванием. Она была назначена на должность главы ВС 17 апреля 2024 года. Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета и была однокурсницей президента России Владимира Путина.