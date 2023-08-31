Путин выразил соболезнования главе ЮАР после пожара в Йоханнесбурге

Фото: Yeshiel Panchia/XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе в связи с пожаром в Йоханнесбурге, сообщается на официальном сайте Кремля. Глава государства попросил его передать слова поддержки родным и близким погибших в результате происшествия, а также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге, — говорится в телеграмме.

Мощный пожар в Йоханнесбурге произошел 31 августа. По данным СМИ ЮАР, в результате инцидента погибли 73 человека, в том числе семеро детей. Отмечается, что самому младшему из них исполнился один год. К настоящему моменту пожарным службам удалось потушить возгорание, проводится поисково-спасательная операция. В момент пожара в здании могли находиться около 200 человек, значительная часть из них — бездомные.

Как сообщалось ранее, сотрудники МЧС России успешно ликвидировали крупный лесной пожар в Геленджике. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил огнеборцев за проделанную работу и подчеркнул, что лес будет восстановлен. Однако на это уйдет много времени, отметил он.