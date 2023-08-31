В Геленджике ликвидировали крупный лесной пожар Кондратьев сообщил о полной ликвидации лесного пожара в Геленджике

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В Геленджике полностью ликвидировали лесной пожар на склоне хребта Маркотх, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поблагодарил огнеборцев за проделанную работу. По его словам, восстановление леса займет продолжительное время.

Полностью ликвидирован пожар на склоне Маркотха в Геленджике. Благодарен нашим пожарным, спасателям и добровольцам, которые участвовали в борьбе с огнем. Оценка масштаба ущерба для лесного фонда ещё впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго, — написал Кондратьев.

Также о полной ликвидации пожара сообщил в Telegram и глава Геленджика Алексей Богодистов. По его словам, огонь был полностью потушен в 11:00.

Как заявлял ранее Богодистов, данный пожар стал самым крупным с 2015 года. По его словам, в зоне тушения находились круглосуточно сотрудники администрации и депутатского корпуса, а также 200 добровольцев.

В МЧС, в свою очередь, сообщили, что в ликвидации возгорания были задействованы сотни спасателей и несколько десятков единиц техники, включая два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. Общая площадь пожара составляла 118 га, его тушение затруднял сильный порывистый ветер, скорость которого достигала 30 м/с.

Пожар на горных склонах в Геленджике начался 29 августа. Огонь вспыхнул в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парк». Здесь содержатся животные из цирков, а также отобранные у живодеров, среди обитателей — не менее 15 тигров и белые медведи.