Мэр Геленджика назвал бушующий лесной пожар самым крупным с 2015 года

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Бушующий в настоящее время в Геленджике лесной пожар оказался самым крупным с 2015 года, написал мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале. Сейчас спасатели пытаются справиться c природным возгоранием.

В это трудное время звонили и предлагали помощь земляки, главы Новороссийска, Туапсе, Анапы, Абинска. В Геленджик свои бригады направили Джубга, Крымск, Новороссийск, Горячий Ключ, Мостовской и Каневской районы, службы МЧС из Краснодара, Кубань-Спас. Для Геленджика это самый крупный лесной пожар с 2015 года, — сказал глава Геленджика.

Проливкой лесной подстилки занимаются 25 человек, в горах дежурят посты, ситуация мониторится с места пожара, уточнил мэр. Сотрудники администрации и депутатского корпуса, а также 200 добровольцев 24 часа находятся в зоне тушения. Богодистов поблагодарил всех за работу и преданность городу.

Пожар на горных склонах в Геленджике начался 29 августа. Огонь бушует в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парк». Здесь содержатся животные из цирков, а также отобранные у живодеров, среди обитателей — не менее 15 тигров и белые медведи.

Лесные пожары бушуют и в Ростовской области. В Красноармейском сельском поселении ввели режим чрезвычайной ситуации. Он начал действовать 21 августа с 20:00. Площадь возгорания составила 192 гектара. Пожар начался в соседнем дубовом массиве, а затем распространился в сторону населенного пункта Русский.