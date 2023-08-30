Второй самолет МЧС приступил к тушению пожара в Геленджике МЧС: к тушению лесного пожара в Геленджике привлекли второй самолет Бе-200

Фото: МЧС РФ

К тушению крупного лесного пожара в Геленджике привлекли второй самолет Бе-200, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В ведомстве уточнили, что также на месте работают два вертолета Ми-8, несколько десятков единиц техники и сотни спасателей.

В ликвидации пожара задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8, — рассказали в МЧС.

Представитель ведомства подчеркнул, что общая площадь пожара составляет 118 га, при этом угроз объектам инфраструктуры нет. Тушению огня мешает сильный порывистый ветер до 30 м/с, отметили в МЧС.

Пожар на горных склонах в Геленджике начался 29 августа. Огонь бушует в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парк». Здесь содержатся животные из цирков, а также отобранные у живодеров, среди обитателей — не менее 15 тигров и белые медведи.

Лесные пожары бушуют и в Ростовской области. В Красноармейском сельском поселении ввели режим Чрезвычайной ситуации (ЧС). Он начал действовать 21 августа с 20:00. Площадь возгорания составила 192 гектара. Пожар начался в соседнем дубовом массиве, а затем распространился в сторону населенного пункта Русский.