«В буфете на сдачу»: Путин рассказал, как получил первую машину Путин рассказал, что его первой машиной стал выигранный в лотерею «Запорожец»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Первым автомобилем российского президента Владимира Путина был «Запорожец», который его мать, работавшая санитаркой, выиграла в лотерею. В интервью журналисту Павлу Зарубину он рассказал, что родительница получила билет на сдачу в буфете. Позднее выяснилось, что он был крайне счастливым.

Есть еще одна новогодняя история, связанная с моими родителями. У меня мама работала, уже когда вышла на пенсию, санитаркой в больнице. В буфете на сдачу ей дали лотерейный билет, он стоил тогда 30 копеек. Она пришла, бросила его дома. В конце концов выяснилось, что она выиграла машину, — рассказал президент.

По словам главы государства, после этого состоялся «совет в Филях». Он был уверен, что родители продадут автомобиль и купят кооперативную квартиру, однако мама будущего президента заявила, что машину отдадут именно ему. Путин признался, что запомнил слово в слово, что сказала его родительница.

Вот что такое мама, — заключил президент.

В интервью журналисту Путин также рассказал, что в раннем детстве мама поставила его в угол, требуя извинений. По его словам, в какой-то момент она не выдержала, взяла на руки и зацеловала сына.