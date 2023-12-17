Первым автомобилем российского президента Владимира Путина был «Запорожец», который его мать, работавшая санитаркой, выиграла в лотерею. В интервью журналисту Павлу Зарубину он рассказал, что родительница получила билет на сдачу в буфете. Позднее выяснилось, что он был крайне счастливым.
Есть еще одна новогодняя история, связанная с моими родителями. У меня мама работала, уже когда вышла на пенсию, санитаркой в больнице. В буфете на сдачу ей дали лотерейный билет, он стоил тогда 30 копеек. Она пришла, бросила его дома. В конце концов выяснилось, что она выиграла машину, — рассказал президент.
По словам главы государства, после этого состоялся «совет в Филях». Он был уверен, что родители продадут автомобиль и купят кооперативную квартиру, однако мама будущего президента заявила, что машину отдадут именно ему. Путин признался, что запомнил слово в слово, что сказала его родительница.
Вот что такое мама, — заключил президент.
В интервью журналисту Путин также рассказал, что в раннем детстве мама поставила его в угол, требуя извинений. По его словам, в какой-то момент она не выдержала, взяла на руки и зацеловала сына.