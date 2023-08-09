Путин внес поправки об информировании СЕ и ООН в случае военного положения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россия не будет информировать Совет Европы об отступлении от международных договоров в части прав человека в случае объявления в стране чрезвычайного или военного положения. Такие поправки внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, документ опубликован в думской базе законодательных актов.

Глава государства предложил внести изменения в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Согласно поправкам, из федеральных законов исключается необходимость уведомления генерального секретаря Совета Европы о введении и соответственно отмене военного и чрезвычайного положений.

Президент распорядился назначить замглавы МИД РФ Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении поправок в Госдуме и Совете Федерации.

Россия покинула Совет Европы в марте 2022 года.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что вопрос о введении военного положения является внутренним делом РФ. По его словам, страна не обязана информировать об этом международные институты, поскольку сейчас «стало окончательно известно», что та же ООН «всего лишь дворняжка на службе США», которая «и рта не раскроет» без одобрения со стороны Вашингтона.