В ГД объяснили поправки Путина в закон «О военном положении» Депутат Журавлев: введение военного положения — это внутреннее дело России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума

Вопрос о введении военного положения является внутренним делом России, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он отреагировал на новые поправки к законам о военном и чрезвычайном положении. Он отметил, что изменения в законах должны зафиксировать факт того, что Россия является суверенным и независимым государством, и «отчитываться ни перед кем впредь не собирается».

Это наше внутреннее дело. Никого ставить в известность Россия не должна. Если прежде мы еще пытались взаимодействовать с международными институтами, сейчас стало окончательно ясно, что та же ООН — всего лишь дворняжка на службе США, и рта не раскроет без одобрения из Вашингтона. Что уж тут говорить о Совете Европы. Из его состава мы вообще-то вышли еще в 2022 [году], — сказал Журавлев.

8 августа президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Точное содержание поправок не указывается, однако предполагается, что они могут быть связаны с информированием Совета Европы и ООН о введении в стране таких положений.

Представителем президента в Госдуме при обсуждении поправок станет заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Считается, что внесение изменений в законодательство связано с выходом РФ из Совета Европы.

Согласно действующему законодательству, Россия обязана уведомить генеральных секретарей ООН и Совета Европы в случае введения военного или чрезвычайного положения во всей стране или на отдельных ее территориях. В частности, в таком уведомлении указывается, что страна отступает от своих обязательств по договорам, что связано с ограничением прав и свобод граждан. Кроме того, РФ обязана информировать ООН и СЕ в случае прекращения действия положений.