Путин предложил внести поправки в закон «О военном положении» Путин внес в Госдуму поправки об информировании Совета Европы о военном положении

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин вносит в Госдуму поправки в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении», сообщается на официальном портале правовой информации. Точное содержание поправок не указывается, однако предполагается, что они могут быть связаны с информированием Совета Европы и ООН о введении в стране таких положений, передает ТАСС.

Представителем президента в Госдуме при обсуждении поправок станет заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Считается, что внесение изменений в законодательство связано с выходом РФ из Совета Европы.

Согласно действующему законодательству, Россия обязана уведомить генеральных секретарей ООН и Совета Европы в случае введения военного или чрезвычайного положения во всей стране или на отдельных ее территориях. В частности в таком уведомлении указывается, что страна отступает от своих обязательств по договорам, что связано с ограничением прав и свобод граждан. Кроме того, РФ обязана информировать ООН и СЕ в случае прекращения действия положений.

Владимир Путин ранее подписал закон об увеличении срока задержания при военном положении. Согласно тексту закона, подозреваемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений смогут задерживать на 30 суток.