Путин подписал закон об увеличении срока задержания при военном положении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий срок задержания подозреваемых в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления до 30 суток при военном положении. Согласно тексту закона, опубликованному на официальном портале правовой информации, соответствующие изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Подчеркивается, что подозреваемые должны быть отпущены на свободу в случае, если в течение 30 суток не было вынесено решение об избрании меры пресечения. В обычных обстоятельствах, когда не было объявлено военное положение, гражданин подлежит освобождению по истечении 48 часов с момента задержания, если его не заключили под стражу или срок задержания не был продлен согласно действующим нормам.

В конце июня Владимир Путин подписал закон, разрешающий задерживать граждан на 30 суток за нарушение режима военного положения. Также гражданам может быть назначен штраф в размере до тысячи рублей. Должностных лиц могут наказать более высоким штрафом — до двух тысяч рублей. Подчеркивается, что данный пункт действует лишь в том случае, если нарушения не содержат уголовно наказуемого деяния.

Глава государства также подписал закон о порядке проведения выборов на территориях, где действует военное положение. Согласно его тексту, выборы и референдумы могут проводиться как во всех регионах, где оно действует, так и на их части.