Путин не поверил словам губернатора об исполнении нацпроектов Путин не поверил словам губернатора Волгоградской области об исполнении нацпроектов

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым

Президент России Владимир Путин удивился отчету правительства Волгоградской области, согласно которому в регионе план по нацпроектам выполнен на 99,94%, передает РИА Новости. Такими данными с главой государства поделился губернатор Андрей Бочаров.

Исполнение — 99,94%. Да, точно? Так бывает? — переспросил президент главу региона.

Бочаров заверил, что это официальные данные правительства региона.

Встреча с главой субъекта стала последним мероприятием в графике Путина 2 февраля в Волгограде, куда он приехал, чтобы поучаствовать в мероприятиях к 80-й годовщине окончания Сталинградской битвы.

Ранее начальник управления контроля реализации приоритетных решений и нацпроектов Народного фронта Дмитрий Цвич заявлял, что 75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом нормативов. Эти показатели не соответствуют нормам, установленным майскими указами 2012 года.