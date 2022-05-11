Путин уволил заместителя директора ФСИН

Президент России Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин уволил Валерия Балана с поста заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Текст президентского указа опубликован на сайте правовой информации. Балан работал заместителем главы ФСИН с 2019 года, во время службы он получил несколько государственных наград, в том числе орден Мужества и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний, — сказано в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 11 мая.

12 апреля 2021 года президент России подписал указ об увольнении первого заместителя директора ФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудого. Тогда же появилась неподтверждённая информация о том, что Балан собирался уйти в отставку.

В начале 2022 года появилась информация, что за 2021 год число жалоб заключённых на применение силы со стороны сотрудников колоний и СИЗО увеличилось на 16,1%: по данным ФСИН, за прошедший год было зарегистрировано 2149 обращений. Общее число обращений от осуждённых и их родственников за 2021 год выросло на 46,5% и составило 71 264.