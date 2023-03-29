Путин уволил первого замглавы МЧС России Путин освободил от должности первого замглавы МЧС России Чуприяна

Фото: МЧС РФ

Александр Чуприян

Президент России Владимир Путин уволил первого замглавы МЧС Александра Чуприяна, говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Чуприян освобожден от должности в связи с завершением срока контракта. Он занимал пост замглавы МЧС с 2006 года.

Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — говорится указе.

О том, что Чуприян может уйти в отставку, стало известно в феврале. РБК сообщал, что его место может занять советник министра Даниил Мартынов. Одной из причин ухода чиновника является реформа отряда «Центроспас», отмечало агентство.

Мартынов в 2000-х годах служил в группе «Альфа», принимал участие в антитеррористических операциях в Чечне. В 2012 году он отвечал за безопасность Рамзана Кадырова, затем был его помощником по силовому блоку. Должность советника министра Мартынов занял в прошлом году.

Ранее сообщалось об уходе в отставку главы Федеральной таможенной службы Владимира Булавина. Он покинул свой пост в связи с достижением 70-летнего возраста. Временно исполняющим обязанности главы ведомства премьер-министр Михаил Мишустин назначил зама Булавина Руслана Давыдова.