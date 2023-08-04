Путин утвердил закон о трудовом воспитании школьников

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому школьники будут привлекаться к общественно полезному труду в обязательном порядке. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу со дня его публикации.

Изменения будут внесены в закон об образовании. В частности, документ дополняет уже существующий перечень обязанностей обучающихся. В законе уточняется, что общественно-полезная трудовая деятельность для школьников будет выбираться согласно их возрастным и психофизическим особенностям.

Ранее президент также подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль. Согласно документу, крупные компании должны будут уплачивать 10% единоразово. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. Налог необходимо уплатить не позднее 28 января.