Пятеро россиян получили звание Героя Труда Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Герой Труда РФ» пятерым россиянам, соответствующий указ размещен на портале правовой информации 1 мая. Кроме того, пять российских предприятий награждены почетным знаком «За успехи в труде».

Госнаграду получили представители разных сфер. Так, звания Героя Труда получили педагог-организатор гимназии в подмосковном Волоколамске Татьяна Бабурова, чей опыт в сфере педагогики составляет 62 года, а также ученый-химик, академик РАН Юрий Мелехин, опубликовавший порядка 600 научных работ.

Также среди награжденных — генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, работающий в структуре, производящей двигатели для военной и гражданской авиации и участвующий в реализации космических программ.

Согласно указу, звания Героя Труда также удостоился Лев Каленов, гендиректор Бийской льняной компании. Он работает в ткацком деле уже 65 лет. Список завершает заслуженный шахтер России Эдуард Щербин, работающий в Приаргунском производственном горно-химическом объединении.

Герой Труда РФ — высшее звание и государственная награда за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Аналогичное звание существовало в СССР.

Почетного звания «За успехи в труде» удостоены коллективы Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (Москва), акционерного общества «Красная Звезда» (Москва), производственного объединения «Завод имени Серго» (Татарстан), Брянского машиностроительного завода и Московского метрополитена.

8 марта Путин вручил госнаграды 20 россиянкам, среди которых были глава Минобразования Запорожской области Елена Шапурова, главный врач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая, научный руководитель музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной Поляне Галина Алексеева, начальник отдела одной из воинских частей ЗВО Татьяна Чубченко, военная медсестра Кристина Ким и другие.