Путин: США капитально подрывают доверие к доллару Президент Путин назвал ошибкой США использование доллара как оружия, поскольку это подрывает доверие к нему

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

США использует доллар как оружие, что подрывает доверие к нему, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, такая политика заставляет задуматься на будущее, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах, «но выйти очень сложно».

Огромная ошибка со стороны Штатов, я уже говорил об этом, использовать доллары в качестве оружия в борьбе за свои политические интересы. Это подрывает доверие к доллару и к другим резервным валютам. Поверьте мне, я знаю, что я говорю, потому что все задумались: стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах, — сказал Путин.

По его словам, не так просто выйти из доллара, потому что у американцев создана очень мощная система, которая держит эти резервы, не выпускает их по сути. Выйти очень сложно, но на будущее все задумались.

Ранее сегодня Путин уже заявил, что Запад дискредитировал институт международных финансовых резервов. По словам российского лидера, сначала Запад их обесценил инфляцией в зоне доллар — евро, а потом и вовсе «прикарманил» российские золотовалютные резервы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин обвинил Запад во враждебных действиях по отношению к России, одно из которых — заморозка валютных резервов страны. Решение недружественных стран заморозить российские валютные резервы глава правительства назвал кражей.