Путин сократил число заместителей премьер-министра Путин сократил число заместителей премьер-министра с 11 до 10

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сократил число заместителей премьер-министра, говорится в сообщении на сайте Кремля. Таким образом количество замов главы кабмина уменьшилось с 11 до 10.

Изменение, заменив в пункте 1 слова «11 заместителей» словами «10 заместителей», — сказано в сообщении.

Путин 15 июля освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса. Его место занял Юрий Борисов, снятый с поста вице-премьера.

Кроме того, на должность заместителя председателя правительства был назначен Денис Мантуров. Он также сохранил пост министра промышленности и торговли РФ.