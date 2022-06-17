Путин: санкционного блицкрига против России не получилось

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал санкционный блицкриг Запада цитатой американского писателя Марка Твена. Глава страны указал на то, что эта информация была преувеличена, а операция с рестрикциями провалилась.

То, что пытались сейчас осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики — ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен, «слухи о моей смерти сильно преувеличены». Вот то же самое, — сказал Путин.

Он уточнил, что несмотря на старания «со стороны», «отменить страну» с имеющимися у нее связями и обязательствами по внешней торговле невозможно. Он добавил, что «кушать-то хочется всем, всему миру».

Ранее президент России указал, на чем основываются санкции Запада. По мнению главы страны, Европа и США недооценивают экономику РФ и готовность Кремля отстаивать политическую и экономическую независимость.

6 июня Bloomberg написал, что президент России заставил коллективный Запад идти в обход своих же энергетических санкций. Несмотря на жесткие антироссийские рестрикции, Евросоюзу приходится идти на компромиссы из-за роста цен на топливо и высокой инфляции, отмечает агентство.