Путин с Шойгу и его дочерью посетил Кронштадт Путин назвал исторически важным событием расширение «Острова фортов»

Фото: kremlin.ru

Осмотр музейно-исторического парка в Кронштадте. С Министром обороны Сергеем Шойгу и руководителем проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксенией Шойгу

Президент России Владимир Путин назвал расширение санкт-петербургского «Острова фортов» исторически важным событием, заявила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу. Дочь министра обороны вместе с отцом 30 июля сопровождала главу государства в прогулке по городскому парку, сообщает РИА Новости.

Президент обратил внимание и на яблоневый сад, который исторически закладывали здесь моряки, и нам удалось его сохранить, — рассказала Ксения Шойгу.

Она добавила, что Путин назвал проект расширения парка «Остров фортов» не только полезным для развития города-порта Кронштадта, но и важным с точки зрения истории в связи с реставрацией фортов. Именно форты, которые в настоящее время восстанавливают, произвели самое больше впечатление на Путина, уточнила Шойгу.

Кроме того, по её словам, президенту понравилась фигура пингвина возле якоря во льдах, пользующаяся популярностью и у посетителей «Острова фортов».

Ранее стало известно, что Владимир Путин примет участие в главном военно-морском параде 31 июля, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Отмечается, что в этот день президент также подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота России. Церемония подписания пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.