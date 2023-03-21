Путин выступил за расчеты в юанях с другими странами

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Россия поддерживает развитие расчетов в китайских юанях с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими станами, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Он также выразил уверенность в дальнейшем развитии таких расчетов, передает ТАСС.

Мы за использование китайских юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки, — сказал российский лидер.

Путин добавил, что в настоящее время две трети оборота между РФ и КНР осуществляются в рублях и юаня. По его словам, следует и далее поощрять эту практику и расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках России и Китая.

Ранее Путин заявил, что в 2022 году товарооборот между РФ и КНР, несмотря на пандемию коронавируса и санкции, достиг рекордных $185 млрд. По его словам, в 2023 году этот показатель должен превысить $200 млрд. Российский лидер также отметил, что Москва готова поддержать китайский бизнес в замещении предприятий, ушедших с российского рынка.