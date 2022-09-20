Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

В ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что РФ не свернет с суверенного курса, несмотря на брошенные ей вызовы. По словам главы государства, Россия как постоянный член Совбеза Организации Объединенных Наций будет продвигать объединительную международную повестку.

Что касается России, мы не свернем со своего суверенного курса. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на вызовы современности, содействовать регулированию региональных конфликтов, — сказал Путин.

Глава страны подчеркнул, что именно с такой позицией российская сторона намерена выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Кроме того, в ходе церемонии Путин отметил, что гегемония в мировых делах не может продолжаться вечно. Российский лидер считает, что мир движется в сторону многополярности. По его словам, в настоящий момент происходит «трансформация мироустройства».

Во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что мир должен быть более справедливым и не основанным на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа Бога на Земле или даже выше. Он подчеркнул, что необходимо уважать интересы других государств и относиться к ним как к равным, вне зависимости от величины территории, объемов ВВП и наличия современного оружия.