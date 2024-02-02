Путин разрешил совершать сделки с акциями «РуссНефти»

Президент РФ Владимир Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями нефтяной компании «РуссНефть». 23,46% в компании принадлежало швейцарскому трейдеру Glencore.

Как следует из распоряжения, которое опубликовано на официальном портале правовой информации, такие сделки могут повлечь за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами. При этом президент ранее подписал указ, ограничивающий для инвесторов из недружественных стран любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями

Ранее сообщалось, что швейцарский трейдер Glencore отказался продлевать сделку с РУСАЛом на $16 млрд на закупку алюминия, сообщил гендиректор фирмы Гэри Нейгла. Отмечается, что срок договора истекает в 2024 году и позиция компании может измениться в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на Украине.

Также сообщалось, что Сбербанк рассчитывает взыскать с Glencore и его «дочек» почти €114,8 млн (примерно 12 млрд рублей) и в связи с этим обратился с иском в суд о принятии обеспечительных мер. Согласно документу, истец просил арестовать акции «Роснефти» в размере 0,57% уставного капитала.