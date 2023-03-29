Стало известно об уходе из России иностранного экспортера зерна Bloomberg: поддерживаемая Glencore Viterra планирует прекратить экспорт зерна из России

Фото: viterra.com

Компания Viterra, один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России, сообщает агентство Bloomberg с ссылкой на источники. В российском представительстве компании от комментариев отказались.

Viterra, поддерживаемая Glencore, планирует уйти с российского экспортного рынка и намерена объявить об этом решении в ближайшее время, — говорится в публикации агентства.

Ранее сообщалось, что швейцарский трейдер Glencore отказался продлевать сделку с РУСАЛом на $16 млрд на закупку алюминия, сообщил гендиректор фирмы Гэри Нейгла. Отмечается, что срок договора истекает в 2024 году и позиция компании может измениться в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на Украине.

Ранее стало известно, что Leroy Merlin намерена продать все свои магазины в России, однако директор по внешним связям Лола Сатторова заявила NEWS.ru, что все точки продолжат работу в обычном режиме, сотрудники и обязательства перед партнерами будут сохранены.