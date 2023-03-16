Одного из крупнейших поставщиков сырья отпугнул алюминий из России Glencore отказалась продлевать сделку с «Русалом» на $16 млрд на закупку алюминия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Швейцарский трейдер Glencore отказался продлевать сделку с «Русалом» на $16 млрд на закупку алюминия, сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора фирмы Гэри Нейгла. Отмечается, что срок договора истекает в 2024 году и позиция компании может измениться в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на Украине.

Это правильный поступок. <…> Если завтра на Украине будет мир и не будет возражений против компаний, ведущих бизнес с Россией, то да, мы будем участвовать, — заявил Нейгл.

Сделка с «Русалом» позволяла Glencore сохранять статус доминирующего мирового трейдера алюминия, поскольку в отличие от многих других сырьевых товаров, таких как медь и уголь, у трейдера нет собственных добывающих активов.

Власти США с 10 марта повысили до 200% пошлины на ввоз в страну алюминия и алюминиевых изделий из России. Также с 10 апреля аналогичные пошлины вводятся на импорт изделий, содержащих российский алюминий. Соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден.

Россия была пятым по объемам поставок источником алюминия в США. В прошлом году за период с марта по июль импорт российского алюминия в США вырос на 53%.