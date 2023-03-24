«Леруа Мерлен» уйдет из России Французская Leroy Merlin решила продать свой бизнес в России

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Вывеска магазина «Леруа Мерлен» в Москве

Французская компания Leroy Merlin намерена продать все свои магазины в России, говорится в заявлении на сайте холдинга Adeo, которому принадлежит компания. При этом директор по внешним связям Leroy Merlin Russia Лола Сатторова заявила NEWS.ru, что все точки продолжат работу в обычном режиме, сотрудники и обязательства перед партнерами будут сохранены.

Компания Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям, — говорится в заявлении Adeo.

В нем также указано, что после более чем 18 лет деятельности в России компания намерена продолжить свою деятельность для клиентов и сохранить рабочие места.

В пресс-службе Leroy Merlin Russia уточнили, что Adeo собирается именно передать управление российским подразделением локальному менеджменту, но продавать все магазины она не собирается.

В марте 2022 года на фоне слухов об уходе из России в Leroy Merlin заявляли, что не планируют покидать российский рынок. В компании также сообщали о готовности к рассмотрению предложений по увеличению поставок и расширению ассортимента. Тем не менее в компании напомнили, что после начала военной спецоперации на Украине руководство фирмы приняло решение прекратить новые инвестиционные проекты в РФ.