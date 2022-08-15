«Не прогибаются перед гегемоном»: Путин рассказал о союзниках России Путин: у России много союзников, выбравших суверенный путь развития

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр — 2022

У России много союзников и единомышленников на разных континентах, заявил президент России Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022» в подмосковном парке «Патриот». По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, эти страны выбрали суверенный путь развития и хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности.

Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, — подчеркнул президент России.

Он также сообщил, что Россия готова предложить союзникам и партнерам различное вооружение — от стрелкового до бронетехники и артиллерии, авиации и БПЛА. Особый интерес, по словам президента, представляют высокоточное оружие, робототехника и боевые комплексы, многие из которых на годы или десятилетия опережают зарубежные аналоги. Он также пригласил союзников и партнеров России к участию в различных учениях, отметив большие перспективы подготовки иностранных военных в РФ.

По словам президента, развитие военно-технического сотрудничества и объединение усилий позволит обеспечить безопасность и стабильность в том числе на общемировом уровне.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал западным странам изменить свое отношение к России и научиться с ней дружить, заявив, что Россия — самый честный и надежный друг в мире. Он также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что если кто-то попытается откусить часть России, то останется без зубов.