«Обойдемся без них»: Путин об отказе Европы от российского газа Путин заявил о необратимых процессах в Европе из-за отказа от российского газа

Фото: kremlin.ru/Александр Рюмин, ТАСС

Владимир Путин

Страны Европы после отказа от российского газа ожидали развала страны, но впоследствии в самих европейских государствах начались необратимые процессы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Российский лидер отметил, что ограничительные меры со стороны Запада также привели к резкому росту цен на энергоносители.

Пожалуйста. Теперь триста с лишним долларов за тысячу «кубов», и больше. <...> Видимо, рассчитывали, что если они не будут брать наш газ, то мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы. Но необратимые процессы у них начинают наступать, промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия, — заявил Путин.

Глава государства признал, что страна получала больше денег, когда продавала газ в Европу. Но чем меньше российская экономика зависит от энергетики, тем лучше, заключил президент.

У нас неэнергетическая часть экономики растет гораздо большими темпами, чем раньше. Пусть сами решают. Надо им — пусть берут. Не надо? Ну, мы обойдемся, — сказал Путин.

Россия адаптировалась и перенаправила маршруты поставок, добавил Путин. По его словам, сейчас в России начинают больше работать над собственной газификацией для решения внутриэкономических проблем.

Ранее Путин заявил, что Россия до сих пор поставляет в Европу газ через территорию Украины. Президент отмечал, что «Газпром» остается надежным партнером и выполняет свои обязательства по контрактам.