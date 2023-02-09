Путин рассказал, что сильно поругался с главой Минтранса Путин призвал закупать отечественную авиатехнику

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Владимир Путин и Виталий Савельев

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли сообщил, что сильно ругался с главой Минтранса Виталием Савельевым, передает РИА Новости. Глава государства отметил, что он призывал министра уделять больше внимания закупкам отечественной авиатехники. Он подчеркнул, что основные материалы для осуществления воздушных перевозок должны производиться в России.

Я всегда говорил, что нужно больше внимания уделять закупкам отечественной техники. Если бы мы это делали в предыдущие годы, может быть, и сейчас было бы полегче. Мы проходим все это, — сказал Путин.

9 февраля Путин отметил, что большинство иностранных компаний, ушедших из России под давлением своих властей, терпят колоссальные убытки. Президент принял их выбор и пожелал им всего доброго.

В январе швейцарские экономисты заявили, что из-за событий на Украине Россию покинули менее 9% компаний из стран Евросоюза и «Большой семерки». Доходность компаний, которые остались на российском рынке, оказалась немного выше, чем у тех, которые решили покинуть Россию. Экономисты отметили, что в четвертом квартале прошлого года динамика на рынке не претерпела значительных изменений.