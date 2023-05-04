Путин провел первую встречу после атаки на Кремль Путин провел первую встречу после атаки на Кремль, побеседовав с министром Решетниковым

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников (справа) во время рабочей встречи

Президент России Владимир Путин провел первую рабочую встречу в Кремле после подрыва беспилотника над башней Сенатского дворца, проведя беседу с министром экономического развития Максимом Решетниковым, передает ТАСС. В ходе встречи Путин обсудил с главой МЭР темпы инфляции. Он сравнил инфляцию США, западных стран и России, отметив, что у России показатели лучше.

Они предпочитают сейчас об этом не говорить. Я вот сейчас смотрю аналитику европейскую. <...> [Инфляция в России] на март составляет 3,5%, в Германии — 7,4, в еврозоне в целом — 6,9, во Франции — 5,9%, в США — 5%, — перечислил Путин.

В ходе встречи Путин поручил Министерству экономического развития продолжить работу по восстановлению предприятий в Белгородской области. Министр заявил, что Россия по итогам 2023 года может оказаться в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста. Также, по его словам, в апреле уровень инфляции снизился до 2,6%.

В апреле Решетников заявлял, что рост ВВП России в 2026 году ожидается на уровне 2,8%. Темп роста экономики в 2023 году предполагается на уровне 1,2%. Министр указал, что восстановление потребительского спроса является основным фактором роста.