Президент России Владимир Путин объединил управления Кремля по вопросам кадров и противодействия коррупции, подписав указ о назначении Максима Травникова главой единой структуры. Документ опубликован на сайте президентской администрации.
Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, освободив его от занимаемой должности, — говорится в тексте указа.
Прежде Травников возглавлял управление по вопросам государственной службы и кадров.
Другим своим указом Путин освободил Андрея Чоботова от должности начальника управления Кремля по вопросам противодействия коррупции.
Травников с отличием окончил международно-правовой факультет МГИМО по специальности «Публичное право». Ранее он работал в МИД и постпредстве России при Совете Европы, занимал посты замминистра регионального развития и замминистра юстиции. На работу в администрацию президента Травников перешел в 2018 году, возглавив управление по обеспечению конституционных прав граждан, в октябре 2019 года стал начальником управления по вопросам госслужбы и кадров.
Ранее Путин освободил от должности заместителя министра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Причины такого решения не уточнялись.