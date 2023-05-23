Путин провел кадровые перестановки в Кремле Путин объединил управления Кремля по вопросам кадров и противодействию коррупции

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Максим Травников

Президент России Владимир Путин объединил управления Кремля по вопросам кадров и противодействия коррупции, подписав указ о назначении Максима Травникова главой единой структуры. Документ опубликован на сайте президентской администрации.

Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, освободив его от занимаемой должности, — говорится в тексте указа.

Прежде Травников возглавлял управление по вопросам государственной службы и кадров.

Другим своим указом Путин освободил Андрея Чоботова от должности начальника управления Кремля по вопросам противодействия коррупции.

Травников с отличием окончил международно-правовой факультет МГИМО по специальности «Публичное право». Ранее он работал в МИД и постпредстве России при Совете Европы, занимал посты замминистра регионального развития и замминистра юстиции. На работу в администрацию президента Травников перешел в 2018 году, возглавив управление по обеспечению конституционных прав граждан, в октябре 2019 года стал начальником управления по вопросам госслужбы и кадров.

Ранее Путин освободил от должности заместителя министра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Причины такого решения не уточнялись.