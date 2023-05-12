Путин продлил полномочия трем высокопоставленным чиновникам МИД России Путин продлил срок полномочий чиновникам МИД Титову, Вершинину и Вязалову

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин продлил на год срок полномочий замминистра иностранных дел Сергею Вершинину, первому замглавы МИД Владимиру Титову и генеральному директору министерства Сергею Вязалову. Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год, — говорится в тексте распоряжения.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что черноморская инициатива, включая в себя зерновую сделку, может прекратить существование, если до 18 мая участники переговоров не достигнут консенсуса. По словам дипломата, Москва в первую очередь отстаивает свои интересы, связанные с беспрепятственными поставками удобрений.

5 апреля Путин отстранил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Николая Гречушкина. Он занимал этот пост с лета 2018 года, при этом ранее уже работал в ведомстве. Причины его отставки в президентском указе не уточнялись.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина от должности главы Федеральной таможенной службы. Врио главы ФТС был назначен Руслан Давыдов.