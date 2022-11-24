Путин призвал улучшить качество военной продукции Путин заявил о необходимо улучшить качество военной продукции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин призвал к улучшению качества военной продукции, передает РИА Новости. На совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ глава государства указал, что важно наращивать не только объемы и номенклатуру поставок. По его словам, также необходим рост в качественных характеристиках.

Подчеркну, нам важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции, именно поэтому так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику, — сказал Путин.

Он добавил, что в ходе совещания рассчитывает услышать детали о работе указанного механизма.

Ранее Путин заявил, что необходимости введения экстраординарных мер из-за СВО на Украине нет. В ходе заседания КС по обеспечению Вооруженных сил РФ он подчеркнул, что вместо этого властям нужно скоординировать и наладить совместную работу, чтобы обеспечить войска всем необходимым.

Президент обозначил важными все вопросы, касающиеся амуниции, медицинских препаратов, бронетехники и денежного довольствия, которое полагается военнослужащим.