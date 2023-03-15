Путин призвал рационально тратить средства на гособоронзаказ

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Средств на гособоронзаказ и предприятия оборонно-промышленного комплекса выделяется достаточно, они должны быть потрачены рационально, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры. Он также призвал прокуроров следить за четкой реализацией и выделением средств, передает РИА Новости.

Их (средств) мы выделяем в достаточном объеме, их много, мы делаем это очень аккуратно, не в ущерб другим направлениям нашей деятельности, но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом, — заявил Путин.

Кроме того, президент отметил, что прокуроры следить за модернизацией предприятий ОПК, в том числе для наращивания мощности выпуска дополнительного объема вооружений.

Ранее стало известно, что россияне, ищущие работу, смогут бесплатно пройти обучение для трудоустройства на предприятиях ОПК. Перечень предприятий, которые примут участие в данной программе, будет определен Минпромторгом.

Затраты предприятий на обучение граждан будут возмещаться с помощью трансфертов в рамках федерального проекта «Содействие занятости».