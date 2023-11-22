Путин призвал помочь участникам СВО с газификацией Путин предложил главам регионов выдать участникам СВО субсидии на газификацию

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент России Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов предоставить участникам специальной военной операции субсидии на газификацию в размере не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Доклад о реализации инициативы следует представить до 15 января 2024 года.

Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: <...> обеспечить предоставление <...> участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для <...> присоединения к газораспределительным сетям, — говорится в документе.

В октябре Путин выступил на Российской энергетической неделе, где рассказал, что по всей стране уже подключены к газу более трети домохозяйств, которые включили в программу социальной газификации. По его словам, 375 тысяч из запланированного миллиона домохозяйств уже подключены к сетям.

В свою очередь замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призывал распространить программу социальной газификации на новые регионы и начать ее там как можно скорее, как только позволит ситуация. Он напомнил, что программа социальной газификации теперь не имеет финального срока и должна идти «до победного конца».