Путин призвал обеспечить внедрение ИИ во все сферы в ближайшие 10 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

В предстоящие 10 лет необходимо обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы, заявил президент России Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, ИИ должен проникнуть в том числе в систему госуправления.

Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики и социальной сферы и системы госуправления, — подчеркнул президент.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что искусственный интеллект станет основой будущего не только экономики, но и всего общества: на этой технологии будет лежать основа производства. По его словам, ИИ будет выполнять все важнейшие производственные задачи, а это означает промышленную революцию, которую в свое время произвело электричество. С экономической точки зрения данная технология поможет в планировании, переустройстве и управлении производственными процессами, исследовании рынка и оптимизации производства.

Экономист добавил, что ИИ будет исследовать потребности рынка, принимать решения, давать команды производственным процессам, после чего подберется ресурсная база. За счет внедрения ИИ производственные процессы будут базироваться на других технологиях и материалах. Благодаря этим изменениям ВВП России может значительно вырасти.