Путин присвоил звание Героя РФ погибшему при обстреле Херсона полковнику Путин присвоил звание Героя РФ погибшему при обстреле Херсона замглавы ВГА Катериничеву

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Президент РФ Владимир Путин

Путин присвоил звание Героя России первому замглавы херсонской администрации Алексею Катериничеву, погибшему в результате обстрела ВСУ, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации. О смерти Катериничева сообщил 30 сентября член Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российское Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно), — говорится в тексте указа.

Катериничев успел проработать на своей должности полтора месяца, до этого он около 25 лет служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ РФ. Малькевич считает, что украинские власти намеренно нанесли удар по месту нахождения члена ВГА, тем самым повторив теракт против бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко.

Ранее Владимир Путин присвоил ордена Мужества посмертно двум российским дипломатам, которые погибли 5 сентября во время теракта в столице Афганистана Кабуле. Соответствующий указ главы государства опубликован 14 сентября