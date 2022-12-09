Путин прилетел в Бишкек на саммит ЕАЭС Президент Путин прилетел в Бишкек на саммит ЕАЭС

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также на полях саммита у него запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Саммит стартует в столице Киргизии 9 декабря в узком и расширенном составе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова, Путин в ходе выступления на расширенном заседании намерен оценить текущий этап интеграции и определить актуальные задачи на пути дальнейшего развития ЕАЭС. Кроме того, президент обозначит ключевые приоритеты российского председательства на 2023 год.

Ушаков допустил, что на полях саммита может быть затронута тема «тройственного газового союза» с участием РФ, Казахстана и Узбекистана.

Международное объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно действует с 1 января 2015 года.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Высшим наднациональным органом объединения является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС).

Роль постоянно действующего наднационального регулирующего органа выполняет Евразийская экономическая комиссия. Заседания проходят при участии президентов государств — участников ЕАЭС.

Ранее Юрий Ушаков сообщил, что неформальный саммит с участием лидеров государств СНГ состоится в Санкт-Петербурге в конце декабря. Он подчеркнул, что у главы государства до конца года будут и другие контакты. Однако указанную встречу помощник российского лидера назвал главным мероприятием. Он отметил, что саммит будет дружеским. Как подчеркнул Ушаков, встречу проведут «по сложившейся традиции».