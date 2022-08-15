Ким Чен Ын поблагодарил Путина за поздравление с Днем освобождения Кореи

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Ким Чен Ын

Северо-корейский лидер Ким Чен Ын направил ответное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поблагодарил главу страны за поздравление с 77-й годовщиной освобождения КНДР. В послании он подчеркнул, что после освобождения полуострова от японской оккупации дружба между народами Кореи и России «неуклонно развивается из поколения в поколение».

Кроме того, Ким Чен Ын выразил надежду на то, что отношения двух стран будут укрепляться во всех областях. Политика также пожелал российскому лидеру здоровья и «достижения национального возрождения».

Я верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Кореей и Россией, основанные на товарищеской дружбе и воинственном единстве, будут укрепляться и развиваться более энергично во всех областях <...>. Пользуясь случаем, искренне желаю, чтобы вы были здоровы и достигли больших результатов в ответственной работе по защите суверенитета и интересов страны и народа, достижению национального возрождения, — заявил Ким Чен Ын.

Накануне президент России направил поздравительную телеграмму северо-корейскому лид. В письме глава страны выразил надежду на дальнейшее сотрудничество государств, направленное на укреплению безопасности на полуострове и в регионе.

В своем послании Путин вспомнил о том, как красноармейцы и корейские патриоты, «сражались плечом к плечу за освобождение Чосона». По мнению президента, это закалило традиции дружбы и сотрудничества между КНДР и Россией, которые стали основой развития «добрососедских отношений».