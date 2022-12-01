Путин пошутил, что все его контакты с Японией «идут через дзюдо»

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Президент России Владимир Путин пошутил, что все его контакты с Японией «идут через дзюдо». Так глава государства ответил на вопрос о системе сейсмологических наблюдений руководителя камчатского филиала геофизической службы РАН Данилы Чеброва. В ходе беседы с молодыми учеными в центре «Сириус» президент подчеркнул, что вопросы, касающиеся землетрясений и сейсмоактивности, требуют большего внимания и проработки, передает РИА Новости.

Со стороны государства, конечно, большое внимание на эти вопросы... Это как со здоровьем — мы про врачей не вспоминаем, а как только заболели, так сразу вспоминаем про врачей. Извержение вулкана есть — все начинают вспоминать о специалистах вашего профиля. Что касается того, что нам есть над чем работать, то это точно, — заявил Путин.

Говоря о системе сейсмологических наблюдений, президент добавил, что в России станций, которые за этим наблюдают, «300 с лишним», большая часть которых расположены на Камчатке.

Поскольку я уж точно наверняка не помню, все мои отношения с Японией через борьбу дзюдо идут, тем не менее в Японии несколько тысяч, три тысячи где-то, [сейсмических] станций, — отметил Путин.

Ранее в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что на Камчатке в течение часа произошло два землетрясения магнитудой 5,4 и 5,7 балла.

До этого стало известно, что в девяти километрах от чилийского порта Лебу в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки ощущались в провинции Био-Био.